LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: azzurri da sballo! 19-12 a venti minuti dal termine (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Altra prima fase vincente! D’Antino segna il 19-12. Italia da sballooooooo! 39? MENGOOOON! In contropiede! 18-12. 39? Kusners punisce in velocità. Rapida replica di Bulzamini! 17-12. 37? Ancora dall’ala destra a segno la Lettonia. E’ la zona dove l’Italia soffre di più. 36? Ebneeeeer dalla sua portaaaaaaaaa!! 16-10! 36? GIRELLA DI DAPIRAN! 15-10 Italiaaaaaaa! 35? Leja accorcia il punteggio dall’ala. Espulso per 2 minuti Patuhovs. 34? Partita più calma del primo tempo, tante palle perse. 33? A segno Kusners, 14-9. 34? EBNER!!! Quindicesima parata! 32? Il primo gol dell’Italia, ancora a segno Bortoli! 14-8, massimo vantaggio! 21.20 INIZIA IL SECONDO TEMPO 21.07 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO. ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Altra prima fase vincente! D’Antino segna il 19-12.da sballooooooo! 39? MENGOOOON! In contropiede! 18-12. 39? Kusners punisce in velocità. Rapida replica di Bulzamini! 17-12. 37? Ancora dall’ala destra a segno la. E’ la zona dove l’soffre di più. 36? Ebneeeeer dalla sua portaaaaaaaaa!! 16-10! 36? GIRELLA DI DAPIRAN! 15-10aaaaaa! 35? Leja accorcia il punteggio dall’ala. Espulso per 2Patuhovs. 34? Partita più calma del primo tempo, tante palle perse. 33? A segno Kusners, 14-9. 34? EBNER!!! Quindicesima parata! 32? Il primo gol dell’, ancora a segno Bortoli! 14-8, massimo vantaggio! 21.20 INIZIA IL SECONDO TEMPO 21.07 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO. ...

fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: inizia il secondo tempo azzurri avanti 13-8 all’i… - FCTinitaItaly : RT @tinstoessel_ITA: INFO : @freddepalma ha iniziato a seguire su Instagram TINI!?????? Vi ricordiamo che Fred aveva detto tanto tempo fa in… - federico_home : RT @federico_home: SCIALATIELLI “MARENATI “ RICETTA SEMPLICE FATTO IN CASA- #fattoincasaconfederico #handmade #traditional #lovemyjob #love… - federico_home : RT @federico_home: SPAGHETTI AL RAGÙ DI POLIPO ( congelato ) RICETTA SEMPLICE FATTO IN CASA #fattoincasaconfederico #handmade #homesweethom… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia Coronavirus, le news. Il bollettino: 18.020 casi e 414 morti. Indice Rpt al 14,85%. LIVE Sky Tg24 Calendario Coppa Italia 2021 volley: date, programma, orari, tv

Il calendario della Coppa Italia 2021 di volley maschile si è definito al termine del girone d'andata di SuperLega, giunto soltanto oggi a causa dei tantissimi rinvii e recuperi dovuti all'emergenza s ...

LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa contro Dainis Kristopans

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Recuperato anche Domenico Ebner, gli azzurri sono al completo, e per l'occasione potranno contare anche su Dean Turkovic e Martin Sonnerer, tornati a ve ...

Il calendario della Coppa Italia 2021 di volley maschile si è definito al termine del girone d'andata di SuperLega, giunto soltanto oggi a causa dei tantissimi rinvii e recuperi dovuti all'emergenza s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Recuperato anche Domenico Ebner, gli azzurri sono al completo, e per l'occasione potranno contare anche su Dean Turkovic e Martin Sonnerer, tornati a ve ...