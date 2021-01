LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: azzurri avanti 13-8 all’intervallo, decisivo Domenico Ebner (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO. Italia avanti 13-8 all’intervallo. 30? Dapiran! Taglio vincente nella difesa per in triestino, che segna in posizione di pivot! Grande Italia a Chieti 29? Ultimi scampoli del primo tempo, Trillini non vuole abbassare la guardia e chiama time-out. 28? Torna al gol la Lettonia, risponde subito l’Italia con Pablo Marrochi! 27? ANDREAAAAAA PARISINIIII! Quinto gol per lui! 11-7 Italia! 24? Bortoli! C’è anche il classe 2002 in campo, che trova un gran gol. 24? Lielais trova il buco nella difesa azzurra, Italia ancora avanti 9-7. 23? Se Ebner sta chiudendo la porta, la sia controparte Kugis non si sta facendo trovare ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO.13-8. 30? Dapiran! Taglio vincente nella difesa per in triestino, che segna in posizione di pivot! Grandea Chieti 29? Ultimi scampoli del primo tempo, Trillini non vuole abbassare la guardia e chiama time-out. 28? Torna al gol la, risponde subito l’con Pablo Marrochi! 27? ANDREAAAAAA PARISINIIII! Quinto gol per lui! 11-7! 24? Bortoli! C’è anche il classe 2002 in campo, che trova un gran gol. 24? Lielais trova il buco nella difesa azzurra,ancora9-7. 23? Sesta chiudendo la porta, la sia controparte Kugis non si sta facendo trovare ...

