LIVE – Italia-Lettonia, pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 7 gennaio 2021) La DIRETTA scritta del match tra Italia e Lettonia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2022 di pallamano. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. L’incontro è previsto oggi giovedì 7 gennaio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà la sfida con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it Italia-Lettonia SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lascritta del match tra, valevole per leaglidi. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. L’incontro è previsto oggi giovedì 7 gennaio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.itSportFace.

RadioItalia : Tutta l'energia di @AmorosoOF in uno dei suoi concerti dal vivo più belli a RADIO ITALIA LIVE! Riviviamolo insieme:… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Superata la soglia dei 300mila vaccinati in Italia. DIRETTA - RoccoPetraglia1 : RT @TgrRai: #Scuola, da oggi lezioni in presenza fino alla terza media in quasi tutta Italia. In #Trentino #AltoAdige in aula anche gli stu… - TgrRai : #Scuola, da oggi lezioni in presenza fino alla terza media in quasi tutta Italia. In #Trentino #AltoAdige in aula a… - Emergenza24 : [07.01-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -