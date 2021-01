LIVE – Italia-Lettonia 28-17, pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 7 gennaio 2021) La DIRETTA scritta del match tra Italia e Lettonia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2022 di pallamano. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. L’incontro è previsto oggi giovedì 7 gennaio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà la sfida con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Lettonia 28-17 IL RESOCONTO DI Italia-Lettonia TERMINA IL MATCH! Vittoria dell’Italia sulla Lettonia, per 28-17. 60? – ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lascritta del match tra, valevole per leaglidi. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. L’incontro è previsto oggi giovedì 7 gennaio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA28-17 IL RESOCONTO DITERMINA IL MATCH! Vittoria dell’sulla, per 28-17. 60? – ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia Coronavirus, le news. Il bollettino: 18.020 casi e 414 morti. Indice Rpt al 14,85%. LIVE Sky Tg24 Calendario Coppa Italia 2021 volley: date, programma, orari, tv

Il calendario della Coppa Italia 2021 di volley maschile si è definito al termine del girone d'andata di SuperLega, giunto soltanto oggi a causa dei tantissimi rinvii e recuperi dovuti all'emergenza s ...

LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa contro Dainis Kristopans

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Recuperato anche Domenico Ebner, gli azzurri sono al completo, e per l'occasione potranno contare anche su Dean Turkovic e Martin Sonnerer, tornati a ve ...

