LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: colpo doppio di Benavides tra le moto! Peterhansel amministra tra le auto, Andrey Karginov vince tra i camion (Di giovedì 7 gennaio 2021)

15.20 camion – Si è decisa negli ultimi chilometri la frazione dei camion. Andrey Karginov #500 (KAZAN MASTER) vince la quinta tappa della Dakar con il tempo di 05H 26? 39". Il russo ha completato la prova con 02? 42 di vantaggio sul bielorusso Aliaksei Vishneuski #505

