LIVE Dakar 2021 | quinta tappa in DIRETTA | Al-Attiyah e Peterhansel vicini | guida De Villiers Sunderland in rimonta nelle moto

10.52 QUAD – Sempre battaglia tra Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) e Manuel Andújar (7240 TEAM), distacco di 32" all'ultimo intermedio tra i due argentini. 10.36 AUTO – Stéphane Peterhansel fa il vuoto e guadagna oltre 3? sul rivale Nasser Al-Attiyah. 10.28 QUAD – Prosegue la sfida entusiasmante tra i due argentini Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) e Manuel Andújar (7240 TEAM), con 27" a dividere i due. 10.10 AUTO – Giniel De Villiers sempre al comando su Van Loon. Stéphane Peterhansel guadagna su Nasser Al-Attiyah. 9.55 moto – All'ultimo intermedio 1'05" di vantaggio per Kevin Benavides su Cornejo. Sunderland continua a guadagnare su De Soultrait. 9.46 AUTO – Giniel De Villiers guida. Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini, guida De Villiers. Sunderland in rimonta nelle moto

