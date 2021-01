LIVE Caruso-Bublik, ATP Antalya 2021 in DIRETTA: ostacolo kazako per il siciliano (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Ricordiamo che il tabellone di questo torneo è dominato da Matteo Berrettini, prima testa di serie, che però non farà oggi il suo esordio in terra turca (al pari di Fabio Fognini). Fra l’altro Caruso è inserito proprio nella stessa parte alta. 11:56 Ci sono già stati vari match italiani, tra qualificazioni e primo turno, e tutti sono risultati beffardi: hanno perso tutti e tre gli Andrea impegnati, nel tabellone cadetto Pellegrino (5-7 al terzo dopo oltre tre ore con il bulgaro Kuzmanov) e Vavassori (fuori in due set con l’altro bulgaro Andreev) e nel main draw Arnaboldi (rimontato da Basilashvili). 11:53 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Antalya tra il nostro Salvatore ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Ricordiamo che il tabellone di questo torneo è dominato da Matteo Berrettini, prima testa di serie, che però non farà oggi il suo esordio in terra turca (al pari di Fabio Fognini). Fra l’altroè inserito proprio nella stessa parte alta. 11:56 Ci sono già stati vari match italiani, tra qualificazioni e primo turno, e tutti sono risultati beffardi: hanno perso tutti e tre gli Andrea impegnati, nel tabellone cadetto Pellegrino (5-7 al terzo dopo oltre tre ore con il bulgaro Kuzmanov) e Vavassori (fuori in due set con l’altro bulgaro Andreev) e nel main draw Arnaboldi (rimontato da Basilashvili). 11:53 Buongiorno a tutti, e benvenuti alladel match di primo turno dell’ATP 250 ditra il nostro Salvatore ...

Supercoppa femminile, Juventus – Roma 2-1 dts: Girelli decisiva ai supplementari

La partita Juventus - Roma di Mercoledì 6 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per le semifinali della Supercoppa Femminile ...

