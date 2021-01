LIVE Calciomercato | DIRETTA 7 gennaio | la Roma si muove per Reynolds | Patrick Cutrone lascia la Fiorentina

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 PARMA – In giornata è atteso l’esonero di Fabiorani. Sky Sport riporta che il Parma è pronto il proprio allenatore. Roberto D’Aversa si appresta a tornare a Collecchio dove sarà atteso dal presidente Kyle Krause. 10.40– Arriva l’ufficialità della risoluzione anticipata del prestito di del Wolverhampton Wanderers FC alladi. Il 23enne attaccante nativo di Como tornerà in Inghilterra. 10.30 TORINO – Potrebbe finire l’avventura di Simone Zaza nel Torino. L’attaccante, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha ricevuto delle offerte da Bologna, Benevento e Galatasaray. 10.20 GENOA – Il greco Sokratis Papastathopoulos è sotto i riflettori della formazione ligure. Secondo la ...