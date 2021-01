LIVE Calciomercato, DIRETTA 7 gennaio: Fabio Liverani lascia la panchina del Parma. Kouamé via dalla Fiorentina? (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 CREMONESE – E’ ufficiale l’esonero di Pierpaolo Bisoli, al suo posto arriverà sulla panchina Fabio Pecchia. A rivelarlo Sky Sport. 13.36 Fiorentina – l’attaccante Christian Kouamè interessa a molti club di Serie A, tra cui Torino e soprattutto Verona, in vantaggio secondo Calciomercato.com. 13.18 NAPOLI – Secondo Sky Sport sembra agli sgoccioli la partenza di Arkadiusz Milik, che potrebbe lasciare il club partenopeo già a gennaio. 13.06 AJAX – Sembra fatta per l’arrivo di Sebastien Haller dal West Ham. Il francese costerà 25 milioni di euro. 12.55 ROMA – Calciomercato.com riporta il nuovo assalto dei giallorossi all’americano Reynolds, per 7 milioni più bonus. 12.46 SPEZIA – Sembra ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 CREMONESE – E’ ufficiale l’esonero di Pierpaolo Bisoli, al suo posto arriverà sullaPecchia. A rivelarlo Sky Sport. 13.36– l’attaccante Christian Kouamè interessa a molti club di Serie A, tra cui Torino e soprattutto Verona, in vantaggio secondo.com. 13.18 NAPOLI – Secondo Sky Sport sembra agli sgoccioli la partenza di Arkadiusz Milik, che potrebbere il club partenopeo già a. 13.06 AJAX – Sembra fatta per l’arrivo di Sebastien Haller dal West Ham. Il francese costerà 25 milioni di euro. 12.55 ROMA –.com riporta il nuovo assalto dei giallorossi all’americano Reynolds, per 7 milioni più bonus. 12.46 SPEZIA – Sembra ...

