LIVE Calciomercato, DIRETTA 7 gennaio: Amad Diallo è ufficialmente del Manchester United! (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Manchester UNITED – Il Manchester United ha ufficializzato il deposito del contratto di Amad Diallo. Risolte le questioni burocratiche, adesso è ufficiale: il talento lascia l’Atalanta e l’Italia e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils. Signed Sealed DeLIVEred We are ????????? to confirm @AmadDiallo79‘s transfer to United has been finalised!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021 16.44 BAYERN MONACO – Secondo quanto riportato dalla Bild è Frenkie de Jong il grande obiettivo del Bayern per la prossima stagione. Il rendimento del centrocampista olandese sta crescendo e il giocatore è il favorito nella rosa di candidati per la mediana, che comprende ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57UNITED – IlUnited ha ufficializzato il deposito del contratto di. Risolte le questioni burocratiche, adesso è ufficiale: il talento lascia l’Atalanta e l’Italia e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils. Signed Sealed Dered We are ????????? to confirm @79‘s transfer to United has been finalised!#MUFC —United (@ManUtd) January 7, 2021 16.44 BAYERN MONACO – Secondo quanto riportato dalla Bild è Frenkie de Jong il grande obiettivo del Bayern per la prossima stagione. Il rendimento del centrocampista olandese sta crescendo e il giocatore è il favorito nella rosa di candidati per la mediana, che comprende ...

dan_maze : RT @RadioMDN: J-TACTICS–Miracolo a Milano (S03 E13). Stasera ore 22 #JTactics è live per analizzare il big match #MilanJuve e l'ultimo turn… - kermit290179 : RT @RadioMDN: J-TACTICS–Miracolo a Milano (S03 E13). Stasera ore 22 #JTactics è live per analizzare il big match #MilanJuve e l'ultimo turn… - LGramellini : RT @RadioMDN: J-TACTICS–Miracolo a Milano (S03 E13). Stasera ore 22 #JTactics è live per analizzare il big match #MilanJuve e l'ultimo turn… - arcoll86 : RT @RadioMDN: J-TACTICS–Miracolo a Milano (S03 E13). Stasera ore 22 #JTactics è live per analizzare il big match #MilanJuve e l'ultimo turn… - il_farmacista : RT @RadioMDN: J-TACTICS–Miracolo a Milano (S03 E13). Stasera ore 22 #JTactics è live per analizzare il big match #MilanJuve e l'ultimo turn… -