LIVE Calciomercato | DIRETTA 7 gennaio | Amad Diallo è ufficialmente del Manchester United! Diego Laxalt piace all’Al-Hilal

(Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 MILAN – Segnali arabi per, terzino di proprietà del Milan in prestito al Celtic. Secondo Sky, l’ex Genoa, che ha optato per un triennale da 3 milioni a stagione, ricevendo però un rifiuto dall’uruguaiano, che preferisce restare in Europa. 17.44 TORINO – Come riporta.com, Alfred Duncan della Fiorentina èl’obiettivo numero uno del Torino per rinforzare il proprio centrocampo. Per l’attaccante ivoriano il Torino sembrerebbe disposto a sborsare 16 milioni di euro, mentre per Duncan la volontà del presidente Urbano Cairo è quella di avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Ma attenzione alla concorrenza del ...