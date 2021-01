L’Italia ha a disposizione due vaccini anti-Covid. Via libera dell’Aifa al farmaco prodotto da Moderna. Le prime dosi arriveranno la prossima settimana (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale al vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna, che nei giorni scorsi aveva ricevuto l’ok anche dell’Ema (leggi l’articolo). E’ il secondo vaccino che viene autorizzato in Italia dopo quello di Pfizer-BionTech. Le prime dosi potrebbero arrivare già la prossima settimana. Il vaccino, ha indicato la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia del farmaco, ha un rapporto rischio/beneficio particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio. Il vaccino è indicato a partire dai 18 anni di età, anziché dai 16 anni (come nel caso del farmaco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Agenzia italiana del(Aifa) ha dato il viaall’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale al vaccinodell’azienda americana, che nei giorni scorsi aveva ricevuto l’ok anche dell’Ema (leggi l’articolo). E’ il secondo vaccino che viene autorizzato in Italia dopo quello di Pfizer-BionTech. Lepotrebbero arrivare già la. Il vaccino, ha indicato la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia del, ha un rapporto rischio/beneficio particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio. Il vaccino è indicato a partire dai 18 anni di età, anziché dai 16 anni (come nel caso del...

