L'Italia al tempo del Covid: i nuovi colori delle regioni dall'11 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Salerno in zona gialla: riecco i bar con i tavolini all'aperto, alcuni ristoratori rinunciano. E spuntano i primi saldi 7 gennaio 2021 E' in vigore il nuovo decreto del governo che disciplina le ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 7 gennaio 2021) Salerno in zona gialla: riecco i bar con i tavolini all'aperto, alcuni ristoratori rinunciano. E spuntano i primi saldi 72021 E' in vigore il nuovo decreto del governo che disciplina le ...

CottarelliCPI : Grazie al governo per i dati in tempo reale sui vaccinati (vedi sito governo, Report Vaccini antiCovid19). Alle 15:… - ilpost : La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale - riotta : Sededicassero ai vaccini il tempo dedicato ai trolls social media del 'Tutto va bene giornalista!' filo status quo,… - ArtioliGabriele : @berlusconi Magari riesce a far tornare anche la democrazia in Italia. Visto che è una cosa che abbiamo perso già da tempo. - giumassa1946 : RT @jacopo_iacoboni: Caduto Trump, cadrà anche Conte. Questione di tempo, e di quando l’Italia opportunista o anche solo pavida se ne rend… -