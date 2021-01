Lipsia, Nagelsmann elogia Guardiola: “Ha cambiato il calcio, nessuno come lui. Klopp o Ragnick? Ecco a chi mi ispiro” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Guardiola, Klopp e Ragnick i tecnici più influenti della Bundesliga.Così Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia intervenuto in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Bundesliga.com. L'allenatore della compagine tedesca ha parlato dei sui idoli in panchina, da Guardiola e Ragnick passando per Klopp e tutte le fondamenta tecniche del campionato tedesco. Ecco le sue parole: "Hanno introdotto uno stile diverso in Germania, che forse era stato precedentemente praticato in Italia da Sarri e altri allenatori. In generale, ci sono tendenze nel calcio che vanno e vengono. Ralf ha iniziato a usare la sua pressione estrema e le transizioni rapide anche nella quinta divisione (Oberliga) con il Lipsia. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021)i tecnici più influenti della Bundesliga.Così Julian, tecnico delintervenuto in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Bundesliga.com. L'allenatore della compagine tedesca ha parlato dei sui idoli in panchina, dapassando pere tutte le fondamenta tecniche del campionato tedesco.le sue parole: "Hanno introdotto uno stile diverso in Germania, che forse era stato precedentemente praticato in Italia da Sarri e altri allenatori. In generale, ci sono tendenze nelche vanno e vengono. Ralf ha iniziato a usare la sua pressione estrema e le transizioni rapide anche nella quinta divisione (Oberliga) con il. ...

La partita RB Lipsia - Dortmund di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata di Bundesliga ...

Prima della sfida contro il Borussia Dortmund, Nagelsmann smentisce di essere tra i candidati alla panchina dei gialloneri ...

La partita RB Lipsia - Dortmund di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata di Bundesliga ...Prima della sfida contro il Borussia Dortmund, Nagelsmann smentisce di essere tra i candidati alla panchina dei gialloneri ...