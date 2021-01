Lipsia Borussia Dortmund: formazioni e in tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lipsia Borussia Dortmund, match valido per la quindicesima giornata di Bundesliga 2020/2021, si giocherà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 18.30 alla Red Bull Arena di Lipsia. Come arrivano le due squadre? Alla Red Bull all’Arena si affrontano la seconda e la quarta in classifica separate soltanto da 6 punti. Il Lipsia, che insegue il Bayern Monaco capolista distante 2 punti, nel turno precedente ha superato di misura in trasferta lo Stoccarda. I gialloneri, che sono quarti in classifica e distano 8 punti dalla vetta, sono reduci dal successo casalingo contro il Wolsburg per 2-0. le probabili formazioni Il tecnico dei padroni di casa, Naigelsmann, si affiderà al 3-4-2-1 con Poulsen unica punta, dietro al quale agiranno Dani Olmo e Forsberg. In mezzo al campo, dovrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021), match valido per la quindicesima giornata di Bundesliga 2020/2021, si giocherà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 18.30 alla Red Bull Arena di. Come arrivano le due squadre? Alla Red Bull all’Arena si affrontano la seconda e la quarta in classifica separate soltanto da 6 punti. Il, che insegue il Bayern Monaco capolista distante 2 punti, nel turno precedente ha superato di misura in trasferta lo Stoccarda. I gialloneri, che sono quarti in classifica e distano 8 punti dalla vetta, sono reduci dal successo casalingo contro il Wolsburg per 2-0. le probabiliIl tecnico dei padroni di casa, Naigelsmann, si affiderà al 3-4-2-1 con Poulsen unica punta, dietro al quale agiranno Dani Olmo e Forsberg. In mezzo al campo, dovrebbero ...

sportli26181512 : Lipsia per i sogni di gloria, Dortmund per il rilancio: big match alla Red Bull Arena: Lipsia per i sogni di gloria… - JoeCipolla_spb : RT @SoldatoDoc: @LZ__19 @NackaSkoglund89 1. Beh migliorata. Ha fatto la ChL tre anni di fila, chiaro che hai piu ricavi e prestigio ma la c… - SoldatoDoc : @LZ__19 @NackaSkoglund89 1. Beh migliorata. Ha fatto la ChL tre anni di fila, chiaro che hai piu ricavi e prestigio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Borussia Lipsia per i sogni di gloria, Dortmund per il rilancio: big match alla Red Bull Arena La Gazzetta dello Sport Lipsia-Borussia Dortmund: formazioni e in tv

Scopri le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund match valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga 2020/2021 ...

Pirlo, dolce ritorno: "Venuti qui a comandare"

Il bianconero si gode il successo nel suo ex stadio. Orgoglio Pioli: "Ho avuto ottime risposte. Sette assenze sono tante per chiunque..." ...

Scopri le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund match valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga 2020/2021 ...Il bianconero si gode il successo nel suo ex stadio. Orgoglio Pioli: "Ho avuto ottime risposte. Sette assenze sono tante per chiunque..." ...