L'ipotesi di impeachment o rimozione per Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Democratici scrivono la messa in stato d'accusa del tycoon. I Repubblicani ragionano sull'uso del 25esimo emendamento per sfrattare l'inquilino della Casa Bianca senza accuse Leggi su today (Di giovedì 7 gennaio 2021) I Democratici scrivono la messa in stato d'accusa del tycoon. I Repubblicani ragionano sull'uso del 25esimo emendamento per sfrattare l'inquilino della Casa Bianca senza accuse

simone_arduini : L'ipotesi di impeachment o rimozione per Trump - FarodiRoma : Assalto al Campidoglio. Quattro morti. Ipotesi impeachment per Trump - infoitinterno : L'ipotesi di impeachment o rimozione per Trump - Notiziedi_it : L’ipotesi di impeachment o rimozione per Trump - 4n1mo51t1som1n4 : Circola ipotesi di rimozione del malato di mente. I dem scrivono la messa in stato d'accusa x impeachment. 4 repubb… -