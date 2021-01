Liguria, pronti al rientro l’11 gennaio gli studenti delle superiori: ingressi dalle 7,45 alle 9,45 (Di giovedì 7 gennaio 2021) pronti i piani per il rientro a scuola dall'11 gennaio anche in Liguria. I tratti comuni, fa sapere il Tgr Liguria, tra i diversi ambiti territoriali sono la differenziazione degli orari di ingresso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021)i piani per ila scuola dall'11anche in. I tratti comuni, fa sapere il Tgr, tra i diversi ambiti territoriali sono la differenziazione degli orari di ingresso. L'articolo .

bastbux : Appunti pronti per la diretta con Liguria Pride pronti (non ci capisco già più niente) ?? DIRETTA SLUT-SHAMING ?? Q… - Ossmeteobargone : RT @LiguriaNotizie: Liguria in area arancione o rossa? Toti: pronti a rispettare restrizioni del Governo - LiguriaNotizie : Liguria in area arancione o rossa? Toti: pronti a rispettare restrizioni del Governo - Renato19571 : @MaxySamp @GiovanniToti Quindi? Ho fatto male i conti dei morti liguria tra le regioni con maggior numero di morti… - infoitinterno : Coronavirus, Toti: 'Cluster nell'imperiese. Liguria dovrebbe diventare zona gialla, ma siamo pronti a chiudere' -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria pronti “Pronti per il ritorno a scuola il 7 in Liguria, ma la decisione è del governo” Il Secolo XIX Elementari e medie ritornano in classe, 34mila alunni pavesi sui banchi

Alle superiori le lezioni in presenza potranno ricominciare soltanto da lunedì 11.Gli istituti accoglieranno il 50% degli studenti a turno. Prosegue la “Dad” ...

Scuola superiori in sospeso, la Regione: "Pronti al 50% di presenze" ma sui contagi si attende il Governo

Dopo il cambio di rotta nella notte, a 48 ore dal ritono in classe in presenza anche per il 50% delle classi superiori, il mondo della scuola resta in sospeso. Il rafforzamento della zona gialla preve ...

Alle superiori le lezioni in presenza potranno ricominciare soltanto da lunedì 11.Gli istituti accoglieranno il 50% degli studenti a turno. Prosegue la “Dad” ...Dopo il cambio di rotta nella notte, a 48 ore dal ritono in classe in presenza anche per il 50% delle classi superiori, il mondo della scuola resta in sospeso. Il rafforzamento della zona gialla preve ...