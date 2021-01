Liguria, com’è andato il (secondo) primo giorno di scuola tra “voglia di normalità” e tante preoccupazioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dall’infanzia alle medie, gli studenti sono tornati in classe con ingressi scaglionati e mensa “a turni”: le testimonianze dei genitori Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dall’infanzia alle medie, gli studenti sono tornati in classe con ingressi scaglionati e mensa “a turni”: le testimonianze dei genitori

lauraboldrini : Quale bassezza di animo può portare a polemizzare su una nuova vita venuta al mondo? Con buona pace di #razzisti e… - chetempochefa : “Benvenuta Morena. Tu sei ligure e figlia dello Stato. I rozzi xenofobi che dicono il contrario e gli imbecilli che… - brandobenifei : La #Lega in #Liguria ci tiene a essere efficiente: non rinuncia a fare schifo neanche il primo giorno dell’anno. Pu… - BrunaGorla : RT @masabbett: I tappi di #Zena in #Liguria dal 1855 Se per caso il vostro vino sa di tappo, sappiate che la causa è un’errata bollitura,… - 13mari81 : RT @stan_notanhero: #italydidit Cristo velato - Napoli Giuditta e Oloferne - Roma Manarola (5 Terre, Liguria) The Shard - London https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria com’è La capacità di fare business nel 2020: l'esempio virtuoso di in-GROUP Fortune Italia