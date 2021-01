Lewis Hamilton, il miracolo del fratello: dalla sedia a rotelle alle corse (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Nicolas era affetto da paralisi cerebrale dovuta alla nascita prematura, ma grazie alla riabilitazione ora fa il pilota Il 7 gennaio è il giorno del compleanno di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 compie 36 anni e si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Nicolas era affetto da paralisi cerebrale dovuta alla nascita prematura, ma grazie alla riabilitazione ora fa il pilota Il 7 gennaio è il giorno del compleanno di. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 compie 36 anni e si L'articolo proviene da Inews.it.

