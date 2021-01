Lettera aperta all’Italia che governa di Giovanni Condorelli: “Se non rinasce il Sud non rinascerà l’Italia” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lettera aperta di Giovanni Condorelli – Segretario Confederale Ugl Responsabile Mezzogiorno L’anno appena iniziato non appare migliore rispetto a quello passato malgrado le aspettative di tutti noi. Sul fronte della pandemia la situazione è fortemente in affanno , si continua a morire , all’Italia questo triste primato europeo , e i contagi rimangono sempre alti. La tendenza ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 7 gennaio 2021)di– Segretario Confederale Ugl Responsabile Mezzogiorno L’anno appena iniziato non appare migliore rispetto a quello passato malgrado le aspettative di tutti noi. Sul fronte della pandemia la situazione è fortemente in affanno , si continua a morire ,questo triste primato europeo , e i contagi rimangono sempre alti. La tendenza ... L'articolo UGL SICILIA.

StefanoFassina : La mia lettera aperta @GiuseppeConteIT : caro Presidente, correggi la rotta e vieni subito in Parlamento per la Fid… - AccademiaCrusca : #IlTema Il presidente Marazzini invita ancora, attraverso una lettera aperta indirizzata al Ministero dell'istruzi… - SangaMondo : Lettera Aperta per la ripresa delle attività sportive - WandaMontanelli : - katuska93016234 : RT @bielorussi: Licenziato il leggendario direttore del museo Aleksej di storia di #Mogilev. Aveva firmato una lettera aperta contro la vio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera aperta Lettera aperta a Longo: "Commissario, ha finito le vacanze?" Calabria News Grosseto al Centro: “Tante strade da rifare. Perché si spende per quella che ne ha meno bisogno?”

Grosseto al Centro aveva scritto una lettera aperta in cui segnalava come buona parte della pavimentazione del centro storico fosse pericolosa ...

Vaccinazioni in ritardo: 60mila infermieri liberi professionisti pronti ad entrare in campo

Mancano i vaccinatori, soprattutto sul territorio (ma anche negli ospedali) e in modo più evidente con il previsto arrivo anche della fornitura di vaccini ...

Grosseto al Centro aveva scritto una lettera aperta in cui segnalava come buona parte della pavimentazione del centro storico fosse pericolosa ...Mancano i vaccinatori, soprattutto sul territorio (ma anche negli ospedali) e in modo più evidente con il previsto arrivo anche della fornitura di vaccini ...