Lega Serie B | Balata rieletto presidente

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La primanazionale che è andata alle elezioni per la presidenza è quella diB. Voto in via telematica e conferma di MaurodellaB. Lo ha deciso l’Assemblea riunita oggi in videoconferenza. Nella medesima seduta sono stati eletti i sei consiglieri interni (Carlo Neri,dell’Ascoli, Saverio Sticchi Damiani,del Lecce, Adriano Galliani, amministratore deto del Monza, Mauro Lovisa,del Pordenone, Carmelo Salerno,della Reggiana, e Walter Mattioli,della Spal). Fra questi è stato poi eletto, quale vice, Adriano Galliani. I due consiglieri ...