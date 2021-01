L’effetto Covid sugli spazi di lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In ufficio ci torneremo: questo è il presupposto di partenza su cui gli esperti concordano per varie ragioni (in primis perché il confronto stimola maggiormente la creatività). Ma ad accoglierci sarà un ambiente molto diverso da quello dell’epoca pre-19, come ha spiegato Immobiliare.it nel suo blog. Vediamo come e perché. Le esigenze delle imprese Di recente World Capital ha interrogato circa 200 rappresentati del settore dei servizi per capire se e in che modo abbiano modificato i propri ambienti lavorativi sulla base della nuova realtà che stiamo fronteggiando. Uno su due ha risposto affermativamente: di questi, il 23% ha aumentato loo tra le postazioni, il 15% circa ha incentivato lo smart working attraverso la rotazione dei lavoratori, il 6,8% ha abbandonato l’open space ed è tornato all’ufficio separato e l’8% si è invece concentrato ...