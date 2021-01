Lecce, lesione di primo grado al bicipite femorale per Paganini (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Lecce ha comunicato sul proprio sito ufficiale che gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista Luca Paganini hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Bollettino medico anche sulla situazione di Rodriguez e Zuta in vista della trasferta di Reggio Calabria: “L’attaccante Rodriguez ha effettuato delle terapie fisioterapiche e un lavoro personalizzato a causa del problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, mentre Zuta ha svolto un lavoro programmato per questi giorni”. Foto: logo Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha comunicato sul proprio sito ufficiale che gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista Lucahanno evidenziato unadialdella coscia destra. Bollettino medico anche sulla situazione di Rodriguez e Zuta in vista della trasferta di Reggio Calabria: “L’attaccante Rodriguez ha effettuato delle terapie fisioterapiche e un lavoro personalizzato a causa del problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, mentre Zuta ha svolto un lavoro programmato per questi giorni”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

di REDAZIONE CRONACHE Una nuova tegola per l’Ordine dei Commercialisti di Taranto che sembra restare indifferente alle richieste di giudizio della Procura di Taranto nei confronti dei propri vertici.

Il Lecce con una nota sul proprio sito comunica che gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista Luca Paganini hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destr ...