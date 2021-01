Le serie spagnole in arrivo nel 2021 su Netflix, da La Casa di Carta 5 a Elite 4 ai debutti di Jaguar e Sky Rojo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’enorme espansione della produzione audiovisiva spagnola negli ultimi cinque anni, la nuova decade si apre all’insegna di molte nuove serie spagnole in arrivo nel 2021. Alcuni sono dei ritorni di titoli già affermati, come l’ultima stagione de La Casa di Carta, molti altri sono dei debutti assoluti. Ecco una carrellata di titoli che arriveranno entro l’anno su Netflix, che lo scorso anno ha aperto il suo primo hub di produzione nei dintorni di Madrid. La Casa di Carta 5 Ultima stagione della serie dei record di Alex Pina, racconterà l’epilogo della rapina alla Banca Centrale di Madrid, con il Professore braccato dall’ex ispettrice Alicia Sierra e la sua compagna Raquel che prende il comando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’enorme espansione della produzione audiovisiva spagnola negli ultimi cinque anni, la nuova decade si apre all’insegna di molte nuoveinnel. Alcuni sono dei ritorni di titoli già affermati, come l’ultima stagione de Ladi, molti altri sono deiassoluti. Ecco una carrellata di titoli che arriveranno entro l’anno su, che lo scorso anno ha aperto il suo primo hub di produzione nei dintorni di Madrid. Ladi5 Ultima stagione delladei record di Alex Pina, racconterà l’epilogo della rapina alla Banca Centrale di Madrid, con il Professore braccato dall’ex ispettrice Alicia Sierra e la sua compagna Raquel che prende il comando ...

