Le relazioni difettose | nei triangoli il vero perdente chi è?

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Forse, esattamente come l’iconica canzone di Renato Zero, quel triangolo amoroso neanche voi l’avevate considerato. Del resto nessuno, o quasi, quando sceglie di investire i propri sentimenti in una relazione, immagina o spera di dover condividere il suo partner, emotivamente e fisicamente, con un’altra donna. Eppure, molto spesso, quelle scappatelle di una notte si trasformano in vere e proprieextraconiugali dando vita al triangolo amoroso che miete solo vittime e dolori. Lui, lei e l’altra, ecco che questo rapporto a tre si trasforma, in men che non si dica, in una trappola dalla quale, i protagonisti, non sempre riescono a uscire. L’altra, l’amante Lei è quella consapevole, quella che sceglie, quella che sa che dovrà condividere l’uomo per cui ha perso la testa, con un’altra, quella “ufficiale”. È lei quella giudicata, la cattiva, la rovina famiglie, ...