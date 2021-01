Le notizie del giorno, gravissimo incidente per De Sanctis. Il ribaltone in Serie A, le foto di Anna Falchi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato di Serie A ed estero. La giornata di Crotone-Roma è stata sconvolta dalla notizia del grave incidente del dirigente Morgan De Sanctis. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono Serie ma non è in pericolo di vita. Al dirigente della Roma è stata asportata la milza. Morgan De Sanctis stava percorrendo la via Cristoforo Colombo a Roma a bordo della sua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause dell’incidente. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è cosciente e non rischia la vita. (LA ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato diA ed estero. La giornata di Crotone-Roma è stata sconvolta dalla notizia del gravedel dirigente Morgan De. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sonoma non è in pericolo di vita. Al dirigente della Roma è stata asportata la milza. Morgan Destava percorrendo la via Cristoforo Colombo a Roma a bordo della sua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause dell’. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è cosciente e non rischia la vita. (LA ...

