Le motivazioni sulla sentenza Juventus-Napoli | “il club azzurro non ha agito in malafede”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono state pubblicate ledellache ha accolto il ricorso delcontro la sconfitta 3-0 a tavolino con laed il punto di penalizzazione. I primi due gradi avevano dato torto aldel presidente De Laurentiis, successivamente il Collegio di Garanzia presieduto dall’ex ministro Franco Frattini ha ribaltato la, la sfida dovrà giocarsi regolarmente. Nel frattempo si sono disputate altre partite, la classifica si è di più delineata, i bianconeri sono tornati pienamente in corsa, mentre la squadra di Gattuso dovrà riscattare la brutta sconfitta contro lo Spezia., la motivazione (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Nel frattempo è stata depositata la motivazione. Il ...

CarloAl87550029 : RT @silviozan69: Sono uscite le motivazioni del Coni sulla sentenza juve-Napoli, praticamente hanno cancellato il protocollo, mi piacerebbe… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Ho le mie motivazioni': Samantha De Grenet sulla Nomination a Giulia Salemi - SilviaPrato1 : RT @silviozan69: Sono uscite le motivazioni del Coni sulla sentenza juve-Napoli, praticamente hanno cancellato il protocollo, mi piacerebbe… - Sicilianodoc7 : RT @silviozan69: Sono uscite le motivazioni del Coni sulla sentenza juve-Napoli, praticamente hanno cancellato il protocollo, mi piacerebbe… - Francescovic17 : RT @silviozan69: Sono uscite le motivazioni del Coni sulla sentenza juve-Napoli, praticamente hanno cancellato il protocollo, mi piacerebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : motivazioni sulla

Qualcosa non torna nel modo in cui i media statunitensi stanno raccontando i fatti di Washington. Centinaia di manifestanti pro-Trump sono “riusciti” a sfondare le barriere dopo essersi “azzuffati” co ...Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere ...