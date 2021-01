Le famiglie di 120 vittime del Covid hanno già fatto causa a Governo e Lombardia (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Il Comitato ‘Noi Denunceremo', che raccoglie i parenti delle vittime del Covid, comunica che “il 23 dicembre è stato notificato l'atto di citazione in giudizio di Governo, Ministero della Sanità e Regione Lombardia con prima udienza fissata ad aprile, nella causa che è stata promossa da centinaia di aderenti al Comitato”. “Alla causa già radicata davanti al Tribunale di Roma hanno aderito per ora i familiari di 120 defunti – spiega all'AGI Consuelo Locati, avvocato di ‘Noi Denunceremo' - ma c'è spazio per altri parenti, fino al secondo grado, di altre vittime del Covid. Chi lo vuole fare può contattare il Comitato, la causa è esperibile anche da chi vive fuori dalla Lombardia”. Secondo il Comitato, quando l'epidemia è ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Il Comitato ‘Noi Denunceremo', che raccoglie i parenti delledel Covid, comunica che “il 23 dicembre è stato notificato l'atto di citazione in giudizio di, Ministero della Sanità e Regionecon prima udienza fissata ad aprile, nellache è stata promossa da centinaia di aderenti al Comitato”. “Allagià radicata davanti al Tribunale di Romaaderito per ora i familiari di 120 defunti – spiega all'AGI Consuelo Locati, avvocato di ‘Noi Denunceremo' - ma c'è spazio per altri parenti, fino al secondo grado, di altredel Covid. Chi lo vuole fare può contattare il Comitato, laè esperibile anche da chi vive fuori dalla”. Secondo il Comitato, quando l'epidemia è ...

