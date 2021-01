Le condizioni di Letizia Moratti per prendere il posto di Gallera

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La nuova squadra della Lombardia è praticamente pronta per la presentazione con il suo Ronaldo, ovvero, che torna alla politica e viene presentata come la punta di diamante della nuova giunta, con un ruolo non solo da assessore al Welfare, ma anche da vicepresidente. Per ora, almeno, in attesa delle prossime elezioni in cui potrebbe proprio essere lei il candidato governatore, come spera Forza Italia. Un tassello che renderebbe la Lega in qualche modo più vicina ad aggiudicarsi il candidato sindaco di Milano, o almeno ad indicare il candidato civico che intende presentare. Perha avuto parole a dir poco di elogio il segretario della Lega Matteo Salvini, che sarebbe “assolutamente” contento di averla anche come vicepresidente, anche se definire i ruoli, ha ammesso, spetta ...