L’auto? Si acquista online: l’8% degli italiani lo farà entro il 2030 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Libri, videogame, accessori e perfino la spesa alimentare: siamo ormai abituati ad acquistare praticamente di tutto sul web. Tuttavia, c’è chi ancora oggi stenterebbe a credere al fatto che si possa acquistare addirittura un’autovettura nuova semplicemente grazie a qualche clic di mouse. I passi in avanti della digitalizzazione e l’accelerazione portata da questo 2020 segnato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni, hanno fatto aumentare la propensione degli italiani agli acquisti online, un fenomeno che ha interessato anche il settore automotive. Ricerca, acquisto, assicurazione: si fa tutto online Le previsioni parlano chiaro, entro il 2030 almeno una persona su dieci acquisterà la propria vettura online, attraverso ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Libri, videogame, accessori e perfino la spesa alimentare: siamo ormai abituati adre praticamente di tutto sul web. Tuttavia, c’è chi ancora oggi stenterebbe a credere al fatto che si possare addirittura un’autovettura nuova semplicemente grazie a qualche clic di mouse. I passi in avanti della digitalizzazione e l’accelerazione portata da questo 2020 segnato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni, hanno fatto aumentare la propensioneagli acquisti, un fenomeno che ha interessato anche il settore automotive. Ricerca, acquisto, assicurazione: si fa tuttoLe previsioni parlano chiaro,ilalmeno una persona su dieci acquisterà la propria vettura, attraverso ...

