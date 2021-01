L’attivista coi piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi | le ho scritto un biglietto | e ho lasciato 25 cent per la busta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Si chiama Richard “Bigo” Barnett, ha 60 anni e vive in Arkansas uno dei sostenitori di Donald Trump che hanno fatto irruzione ieri notte nel Congresso che si è fatto fotografare con idiquale è stato poiun messaggio minaccioso,su una cartellina: “Noi non ci ritireremo”. Ad identificarlo sono stati,base delle fotografie che ieri i rivoltosi hanno pubblicato sui social facendo poi il giro del mondo, i media locali, come il Democrat-Gazette che ha anche pubblicato precedenti foto e video di Barnett, che è un attivista locale pro armi. Barnett in rete ha il soprannome di Bigo Barnett è tornato oggi a provocare: “Ho25...