L’America s’infiamma di proteste per Trump da Washington a Denver

Leggi su chedonna

(Di giovedì 7 gennaio 2021)in America, da, in sostegno di Donald. Manifestazioni anche ad Atlanta. E’ sempre più scontro tra repubblicani e democratici per i presunti brogli elettorali E’ alta tensione in America. Il braccio di ferro tra repubblicani e democratici per i presunti brogli elettorali si è spostato in strada, con folle oceaniche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it