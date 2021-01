L'America di Trump nel caos: da Joker a The Purge, il cinema aveva previsto tutto (Di giovedì 7 gennaio 2021) La crisi della democrazia Americana e i recenti fatti di Capitol Hill erano stati anticipati dal cinema: ecco come i film nell'ultimo decennio, da Joker a The Purge, hanno cercato di avvisarci del disastro che incombeva. Le ultime ore per l'America sono state quanto di più drammatico si sia visto da molti decenni a questa parte. Violenze, scontri, l'occupazione del Congresso, un clima di imprevedibile tensione, l'atteggiamento di Donald Trump, tutto ciò resterà nei libri di storia, la prova finale di un paese che non era così diviso e ferocemente contrapposto da moltissimo tempo. Il cinema, in questi anni, non ha solo parlato della crescente conflittualità interna degli Stati Uniti, ma si è spinto oltre, sovente ha addirittura mostrato in anticipo gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) La crisi della democraziana e i recenti fatti di Capitol Hill erano stati anticipati dal: ecco come i film nell'ultimo decennio, daa The, hanno cercato di avvisarci del disastro che incombeva. Le ultime ore per l'sono state quanto di più drammatico si sia visto da molti decenni a questa parte. Violenze, scontri, l'occupazione del Congresso, un clima di imprevedibile tensione, l'atteggiamento di Donaldciò resterà nei libri di storia, la prova finale di un paese che non era così diviso e ferocemente contrapposto da moltissimo tempo. Il, in questi anni, non ha solo parlato della crescente conflittualità interna degli Stati Uniti, ma si è spinto oltre, sovente ha addirittura mostrato in anticipo gli ...

