L’allenamento per smaltire le calorie (restando a casa). Lo ha fatto anche Ibrahimovic (Di giovedì 7 gennaio 2021) Struffoli, tortellini, panettoni e dolci vari. La tavola delle festività, seppur in forma «ristretta» a causa delle norme anti-Covid, ha regalato come di consueto grandi gioie. Adesso che è calato il sipario su Natale, Capodanno ed Epifania, per molti l’imperativo è bruciare calorie e rimettersi in forma. Un obiettivo che – considerate le zone rosse e la momentanea chiusura delle palestre – può essere raggiunto anche allenandosi in casa propria, senza rinunciare alla condivisione dell’esperienza e all’interazione live. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Struffoli, tortellini, panettoni e dolci vari. La tavola delle festività, seppur in forma «ristretta» a causa delle norme anti-Covid, ha regalato come di consueto grandi gioie. Adesso che è calato il sipario su Natale, Capodanno ed Epifania, per molti l’imperativo è bruciare calorie e rimettersi in forma. Un obiettivo che – considerate le zone rosse e la momentanea chiusura delle palestre – può essere raggiunto anche allenandosi in casa propria, senza rinunciare alla condivisione dell’esperienza e all’interazione live.

