L'allarme dell'Oms Europa: 'Troppi contagi, sanità sotto pressione' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Situazione preoccupante: "La trasmissione in tutta la regione europea si è mantenuta a tassi di infezione molto elevati. Al 6 gennaio quasi la metà dei paesi della regione ha un'incidenza di contagi ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Situazione preoccupante: "La trasmissione in tutta la regione europea si è mantenuta a tassi di infezione molto elevati. Al 6 gennaio quasi la metà dei paesia regione ha un'incidenza di...

Ultime Notizie dalla rete : allarme dell Coronavirus, nuovo allarme in Cina: isolata capitale dell’Hebei Fanpage.it Allarme Luitz: lesione alla coscia sinistra, il tedesco salta Adelboden. "Devo salvaguardare Cortina"

Infortunio in allenamento per il miglior specialista della Germania, parso in crescita col 12° posto in Alta Badia. Stop almeno di un paio di settimane e niente doppio ...

Il 2020 lascia il mercato dell’auto a -28%

Il 2020 lascia il mercato dell’auto con uno spaventoso crollo delle Immatricolazioni, con 535mila vetture in meno rispetto al 2019 (quasi -28%, più esattamente -27,9%) e l’intera filiera in ginocchio.

