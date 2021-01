L’album di famiglia di Paolo Conticini: “Ho tante sfaccettature della mia mamma” (Foto) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’intervista non semplicissima quella di Serena Bortone a Paolo Contini per Oggi è un altro giorno (Foto). Lui così bello e pieno di talento ma anche così timido e spesso imbarazzato, si è sciolto parlando della sua famiglia, della mamma. Deve a lei la persona che è oggi. Paolo Conticini sa di essere un uomo molto fortunato anche perché ha una bellissima famiglia, anche se pensa che in passato ha deluso suo padre. Le Foto di famiglia, l’abbraccio a sua madre, lo stesso sorriso: “Mia mamma è di una sensibilità unica, è fragile ma allo stesso tempo è molto forte. E’ stata una mamma meravigliosa, lei ha le caratteristiche che mi affascinano di una donna”. Si emoziona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’intervista non semplicissima quella di Serena Bortone aContini per Oggi è un altro giorno (). Lui così bello e pieno di talento ma anche così timido e spesso imbarazzato, si è sciolto parlandosua. Deve a lei la persona che è oggi.sa di essere un uomo molto fortunato anche perché ha una bellissima, anche se pensa che in passato ha deluso suo padre. Ledi, l’abbraccio a sua madre, lo stesso sorriso: “Miaè di una sensibilità unica, è fragile ma allo stesso tempo è molto forte. E’ stata unameravigliosa, lei ha le caratteristiche che mi affascinano di una donna”. Si emoziona ...

kookiecutiepie_ : RT @DA3WCHITA: io quando spiego alla mia famiglia del perche ho comprato l'ennesimo album: - kimmanuela : RT @DA3WCHITA: io quando spiego alla mia famiglia del perche ho comprato l'ennesimo album: - DA3WCHITA : io quando spiego alla mia famiglia del perche ho comprato l'ennesimo album: - caciobear : RT @caciobear: BREVE MA INTENSA CONVERSAZIONE IN FAMIGLIA (Mio papà tira fuori una foto dei bts) Mio cugino: chi so i bts X: i bts quelli… - caciobear : BREVE MA INTENSA CONVERSAZIONE IN FAMIGLIA (Mio papà tira fuori una foto dei bts) Mio cugino: chi so i bts X: i b… -

Ultime Notizie dalla rete : L’album famiglia LE 100 DONNE ITALIANE DEL 2020 WelfareNetwork