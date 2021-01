La tragica notizia appena arrivata: è morto Solange, il celebre sensitivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una tragica notizia appena arrivata che ha lasciato il pubblico senza parole: è morto Solange, pseudonimo di Paolo Buccinelli, il celebre sensitivo. (fonte Instagram)Il pubblico italiano deve dire addio a Solange, nome d’arte di Paolo Buccinelli, il celebre sensitivo morto a 69 anni. Originario di Collesalvetti, era diventato un volto noto e amatissimo del panorama televisivo. Non solo sensitivo, si era cimentato anche come cantante e ricopriva spesso il ruolo di opinionista. Lo abbiamo ammirato in programmi celebri come La sai l’ultima? e Buona Domenica, oltre che come concorrente del format La Fattoria. Ha anche scritto e pubblicato diversi libri. La sua scomparsa è ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unache ha lasciato il pubblico senza parole: è, pseudonimo di Paolo Buccinelli, il. (fonte Instagram)Il pubblico italiano deve dire addio a, nome d’arte di Paolo Buccinelli, ila 69 anni. Originario di Collesalvetti, era diventato un volto noto e amatissimo del panorama televisivo. Non solo, si era cimentato anche come cantante e ricopriva spesso il ruolo di opinionista. Lo abbiamo ammirato in programmi celebri come La sai l’ultima? e Buona Domenica, oltre che come concorrente del format La Fattoria. Ha anche scritto e pubblicato diversi libri. La sua scomparsa è ...

