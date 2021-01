La terra trema ancora in Croazia: scossa avvertita anche in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) ancora una forte scossa di terremoto in Croazia, ancora panico tra le persone. Paura anche in Italia. Ritorna l’incubo. Terremoto Croaziaancora una forte scossa di terremoto in Croazia, nella zona interna del paese della ex Jugoslavia. Panico tra i cittadini, per il quale non sembra esserci un attimo di pace per le scosse delle ore precedenti. ancora nella mente le immagini di Zagabria distrutta dai movimenti della terra, incontrollati, che hanno portato, purtroppo, in alcuni casi, morte e distruzione. La gente ha ancora paura e la reazione resta quella più ovvia, scendere in strada e sperare che tutto passi al più presto. Possibilmente senza danni a persone o cose. ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021)una fortedi terremoto inpanico tra le persone. Paurain. Ritorna l’incubo. Terremotouna fortedi terremoto in, nella zona interna del paese della ex Jugoslavia. Panico tra i cittadini, per il quale non sembra esserci un attimo di pace per le scosse delle ore precedenti.nella mente le immagini di Zagabria distrutta dai movimenti della, incontrollati, che hanno portato, purtroppo, in alcuni casi, morte e distruzione. La gente hapaura e la reazione resta quella più ovvia, scendere in strada e sperare che tutto passi al più presto. Possibilmente senza danni a persone o cose. ...

L’ultima beffa a Pieve Torina, maxi conto per il consumo di luce dal 2016. Il comitato: "Tante anomalie, valutiamo un’azione comune" ...

Trema la terra nel giorno dell'Epifania: forte scossa di terremoto in Indonesia

Si tratta di un terremoto di magnitudo 5.6 avvenuta alle 18.28 a 67 km di profondità con epicentro a Bengkulu a Sud di Sumatra. Un pomeriggio di terremoti nel giorno dell’Epifania: dopo quello delle 1 ...

L'ultima beffa a Pieve Torina, maxi conto per il consumo di luce dal 2016. Il comitato: "Tante anomalie, valutiamo un'azione comune"

Si tratta di un terremoto di magnitudo 5.6 avvenuta alle 18.28 a 67 km di profondità con epicentro a Bengkulu a Sud di Sumatra. Un pomeriggio di terremoti nel giorno dell'Epifania: dopo quello delle 1 ...