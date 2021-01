La tabella di marcia di Arcuri: fine della campagna vaccinale entro agosto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arrivano i primi dettagli sulla tabella di marcia della campagna di vaccinazione. Ad annunciare i dettagli, direttamente il commissario all’emergenza Arcuri durante il vertice con le regioni di ieri. Previsti… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arrivano i primi dettagli sulladidi vaccinazione. Ad annunciare i dettagli, direttamente il commissario all’emergenzadurante il vertice con le regioni di ieri. Previsti… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

La tabella di marcia per immunizzare le Rsa

Il commissario Arcuri annuncia: previsti 5,9 milioni di italiani vaccinati entro fine marzo, 13, 7 ad aprile e 21,5 milioni a maggio.

Il commissario Arcuri annuncia: previsti 5,9 milioni di italiani vaccinati entro fine marzo, 13, 7 ad aprile e 21,5 milioni a maggio.