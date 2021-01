La sfida infinta tra Mourinho e Guardiola in Premier League

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

ETGazzetta : La sfida infinta tra #Mourinho e #Guardiola in #PremierLeague -

Ultime Notizie dalla rete : sfida infinta

La Gazzetta dello Sport

Già, perché il centro del capoluogo sembra intoccabile. Perfino tagliare i pini pericolanti ha dato la stura a polemiche infinite. Eppure siamo la stessa città che ha visto abbattere la Casa del ...anche in questa stagione in cui al posto della sfida secca era in programma una fase finale a quattro. Juventus-Fiorentina, la sfida infinita per la Supercoppa femminile si ripete anche stavolta. (La ...