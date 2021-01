La Scarzuola | città surrealista in miniatura di Tommaso Buzzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ViaggiAmo oggi ci conduce in Umbria, alla scoperta di una meta unica, capace di unire natura, storia e architettura. Stiamo parlando della, un borgo immerso nella fitta vegetazione umbra, che vanta il famosissimo complesso architettonico, opera di. Le origini dellaSituata presso Montegiove, frazione di Montegabbione (Terni), Laè luogo celebre soprattutto per aver ospitato, secondo alcuni studi, San Francesco d’Assisi. Infatti, l’antico convento oggi visitabile è stato realizzato nel punto in cui il santo decise di iniziare il suo cammino spirituale, cominciando a vivere in una capanna; la costruì utilizzando alcuni rami della pianta palustre “scarza” da cui appunto deriva il nome del borgo. San Francesco, però, non è stato l’unico personaggio illustre ...