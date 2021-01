La piccola rivincita dei dittatori: da Erdogan a Maduro, tutti preoccupati per la democrazia in America (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è difficile immaginare come le fotografie dei patrioti muniti di bandiere QAnon e dello sciamano impellicciato che camminano per il Campidoglio vuoto siano state accolte nelle cancellerie degli alleati storici degli Stati Uniti. Angela Merkel forse ha parlato per tutti – o quasi, visti gli ammiratori che Trump ha attratto negli anni, anche in Italia – quando ha accompagnato il suo disappunto per le scene da Attila Flaggello di Dio a un rimprovero al presidente per aver «preparato l’atmosfera» per l’invasione dei barbari. Difficile immaginare una scena simile a Berlino, dove la scorsa estate il Reichstag è stato preso d’assalto da estremisti di destra, ma non certo perché fomentati dalla Cancelliera. Ma sono scene inimmaginabili anche in Paesi dove le istituzioni politiche sono ben più deboli degli Usa o in quelli autoritari dove «l’eterna vigilanza», anziché essere ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è difficile immaginare come le fotografie dei patrioti muniti di bandiere QAnon e dello sciamano impellicciato che camminano per il Campidoglio vuoto siano state accolte nelle cancellerie degli alleati storici degli Stati Uniti. Angela Merkel forse ha parlato per– o quasi, visti gli ammiratori che Trump ha attratto negli anni, anche in Italia – quando ha accompagnato il suo disappunto per le scene da Attila Flaggello di Dio a un rimprovero al presidente per aver «preparato l’atmosfera» per l’invasione dei barbari. Difficile immaginare una scena simile a Berlino, dove la scorsa estate il Reichstag è stato preso d’assalto da estremisti di destra, ma non certo perché fomentati dalla Cancelliera. Ma sono scene inimmaginabili anche in Paesi dove le istituzioni politiche sono ben più deboli degli Usa o in quelli autoritari dove «l’eterna vigilanza», anziché essere ...

