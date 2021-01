LA PAURA FA 90! FACEBOOK E INSTAGRAM SOSPENDONO ACCOUNT DI DONALD TRUMP A OLTRANZA, FINO ALL’INSEDIAMENTO DI BIDEN. (Di giovedì 7 gennaio 2021) FACEBOOK e la sua sussidiaria INSTAGRAM continueranno a bloccare i contenuti di DONALD TRUMP FINO a quando il presidente eletto Joe BIDEN si sarà sistemato nello Studio Ovale, ha detto Mark Zuckerberg, citando le rivolte di mercoledì al Campidoglio.Dichiarando che i “rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio” durante il periodo precedente l’inaugurazione di BIDEN sono “semplicemente troppo grandi” per consentirlo, il CEO Zuckerberg ha annunciato in un post di giovedì che gli ACCOUNT del presidente rimarranno bloccati ” almeno per le prossime due settimane. “ Zuckerberg ha detto che TRUMP intende “usare il suo tempo rimanente in carica per minare la transizione pacifica e legale del potere” a ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)e la sua sussidiariacontinueranno a bloccare i contenuti dia quando il presidente eletto Joesi sarà sistemato nello Studio Ovale, ha detto Mark Zuckerberg, citando le rivolte di mercoledì al Campidoglio.Dichiarando che i “rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio” durante il periodo precedente l’inaugurazione disono “semplicemente troppo grandi” per consentirlo, il CEO Zuckerberg ha annunciato in un post di giovedì che glidel presidente rimarranno bloccati ” almeno per le prossime due settimane. “ Zuckerberg ha detto cheintende “usare il suo tempo rimanente in carica per minare la transizione pacifica e legale del potere” a ...

