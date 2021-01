La nuova corsa all'oro: come e perché stiamo esaurendo la sabbia in tutto il pianeta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una moderna corsa all’oro, di portata internazionale, che vede coinvolto uno dei materiali più versatili al mondo: la sabbia. Se nell’immaginario collettivo la sabbia è rilegata ai mesi estivi, nella vita di tutti i giorni e nell’economia globale svolge un ruolo ben più importante. Questa risorsa, la terza più sfruttata per attività antropiche dopo l’aria e l’acqua, oltre a essere utilizzata per la produzione di vetro, è alla base di prodotti come vino, detersivi, detergenti e cosmetici, ed è addirittura presente nei chip di computer e telefoni. Anche solo questa breve lista può dare l’idea dell’importanza che la sabbia ricopre nell’economia a livello globale. A questo si aggiunge l’utilizzo massiccio che ne viene fatto nel settore dell’edilizia, in particolare nella costruzione di palazzi, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una modernaall’oro, di portata internazionale, che vede coinvolto uno dei materiali più versatili al mondo: la. Se nell’immaginario collettivo laè rilegata ai mesi estivi, nella vita di tutti i giorni e nell’economia globale svolge un ruolo ben più importante. Questa risorsa, la terza più sfruttata per attività antropiche dopo l’aria e l’acqua, oltre a essere utilizzata per la produzione di vetro, è alla base di prodottivino, detersivi, detergenti e cosmetici, ed è addirittura presente nei chip di computer e telefoni. Anche solo questa breve lista può dare l’idea dell’importanza che laricopre nell’economia a livello globale. A questo si aggiunge l’utilizzo massiccio che ne viene fatto nel settore dell’edilizia, in particolare nella costruzione di palazzi, ...

LucreziaQuagli2 : ma siamo seri?!?! Vibez è già uscita in Nuova Zelanda. ora vado lì a corsa. - alicestruggleit : nuovo giorno nuova corsa per x Hanse stan - Notiziedi_it : Inter, serve un vice Lukaku: nuova proposta dalla Premier League e altri 3 nomi in corsa - fainformazione : Juventus, Chiesa trascinatore: bianconeri di nuovo in corsa per lo scudetto Pirlo può sorridere. Non solo per aver… - fainfosport : Juventus, Chiesa trascinatore: bianconeri di nuovo in corsa per lo scudetto Pirlo può sorridere. Non solo per aver… -