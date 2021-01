La guerra civile all’interno dei repubblicani (Di venerdì 8 gennaio 2021) E adesso? Il 6 gennaio abbiamo visto un assalto postmoderno al potere, uno spettacolo violento e buffonesco che non avveniva a Disneyland, capitale mondiale dell’intrattenimento, ma a Washington, mentre il mondo intero restava incollato agli schermi che trasmettevano le immagini in diretta. Ed erano immagini più rivelatrici delle decine di libri su Trump scritti negli ultimi quattro anni. Per esempio, c’era tizio travestito da sciamano Sioux, con due corna sulla testa, però la faccia non era dipinta con i colori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) E adesso? Il 6 gennaio abbiamo visto un assalto postmoderno al potere, uno spettacolo violento e buffonesco che non avveniva a Disneyland, capitale mondiale dell’intrattenimento, ma a Washington, mentre il mondo intero restava incollato agli schermi che trasmettevano le immagini in diretta. Ed erano immagini più rivelatrici delle decine di libri su Trump scritti negli ultimi quattro anni. Per esempio, c’era tizio travestito da sciamano Sioux, con due corna sulla testa, però la faccia non era dipinta con i colori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - vladiluxuria : Marcia su #WashingtonDC come la marcia su Roma: contro la democrazia il peggior marciume della società aizzato dal… - borghi_claudio : @fdragoni In democrazia ci sono i modi per controllare se le regole sono state violate. Ne devi accettare l'esito a… - redfabiuz : Pandemia, guerra civile USA, sticazzi. È l'#ascanioday, signori - Texwiller42 : @La7tv @gerrygreco @andreapurgatori Piccola guerra civile? Il peggior scenario che possa sconvolgere un Paese. -

Ultime Notizie dalla rete : guerra civile Alberto Simoni: 'La guerra civile del 1861 non è ancora finita, dopo quasi 150 gli Usa non sono ancora uniti' Video - La Stampa I dipinti dell'assalto al Congresso: quali sono i simboli violati dai facinorosi pro-Trump

Alcuni opere, tra dipinti e sculture, che raccontano la storia degli Stati Uniti, sono diventate loro malgrado protagoniste dell'assalto al Congresso da parte dei facinorosi pro-Trump. Ecco quali sono ...

Cent’anni fa, a Livorno, la mattina del 21 gennaio del 1921, dal proscenio del teatro Goldoni ove si svolge il diciassettesimo congresso del Partito socialista, Amadeo Bordiga prende la parola per com ...

Alcuni opere, tra dipinti e sculture, che raccontano la storia degli Stati Uniti, sono diventate loro malgrado protagoniste dell'assalto al Congresso da parte dei facinorosi pro-Trump. Ecco quali sono ...