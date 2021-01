QuiNewsLivorno : La grandine imbianca Livorno - qn_lanazione : Maltempo, la grandine imbianca #Viareggio e la spiaggia di Marina di Pietrasanta - stringimilauren : quando non vedi mai la neve e ti emozioni con la grandine che imbianca tutto -

Ultime Notizie dalla rete : grandine imbianca

TuttOggi

Mezzora di bufera, e la città che si imbianca. Neve? No, una grandinata così violenta da sembrare neve. Ma lo spettacolo è stato praticamente lo stesso. E anche qualche disagio, specie in centro ...Livorno: la situazione nella mattinata della Befana. Fino a mezzanotte allerta meteo gialla per rischio idrogeologico idraulico ...