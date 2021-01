La gaffe di Mentana è virale | scambia la scena di un film per l’assalto dei trumpiani a Capital Hill

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un errore che, secondo alcuni, resterà come il miglior momento di televisione del 2021. E’ ladi Enricoche in studio con Gerardo Grecole immagini di un, “Project X – Una festa che spacca” del 2012, perdei seguaci di Trump. Eppure si vede un uomo che spara con un lanciafiamme. Nessun dubbio? Nessun dubbio. Dice Gerardo Greco: “Sarà accaduto nei sobborghi”. Egli dà retta: ha etichettato le immagini delinfatti come un “live footage“, ossia come riprese dal vivo dai luoghi degli scontri. “Nel frattempo i giornali americani dicono che queste scene avvengono anche in altri campidogli di Stati… In Georgia davanti al parlamento locale“, ha concluso Gerardo Greco. Per fortuna ...