La gaffe di Mentana è virale: scambia la scena di un film per l'assalto dei trumpiani a Capital Hill (video) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un errore che, secondo alcuni, resterà come il miglior momento di televisione del 2021. E' la gaffe di Enrico Mentana che in studio con Gerardo Greco scambia le immagini di un film, "Project X – Una festa che spacca" del 2012, per l'assalto a Capital Hill dei seguaci di Trump. Eppure si vede un uomo che spara con un lanciafiamme. Nessun dubbio? Nessun dubbio. Dice Gerardo Greco: "Sarà accaduto nei sobborghi". E Mentana gli dà retta: ha etichettato le immagini del film infatti come un "live footage", ossia come riprese dal vivo dai luoghi degli scontri. "Nel frattempo i giornali americani dicono che queste scene avvengono anche in altri campidogli di Stati… In Georgia davanti al parlamento locale", ha concluso Gerardo Greco.

