La donna uccisa a Capitol Hill era una fanatica trumpiana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era una grande fanatica di Trump e credeva nella teoria complottista QAnon Ashli Babbitt, la donna di San Diego, rimasta uccisa durante le proteste in Campidoglio. La 35enne, che era una veterana dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era una grandedi Trump e credeva nella teoria complottista QAnon Ashli Babbitt, ladi San Diego, rimastadurante le proteste in Campidoglio. La 35enne, che era una veterana dell'...

Tg1Raiofficial : A #Washington centinaia di sostenitori di #Trump hanno fatto irruzione al #Congresso contestando l'elezione di… - matteosalvinimi : Solo a sinistra non l'hanno ancora capito. Non ci sono parole per commentare l'orrore di una donna barbaramente uc… - Tg3web : Una raccolta fondi per continuare a far vivere la 'Capra Felice', il progetto imprenditoriale di Agitu Gudetta, la… - MarcoCampa10 : RT @Asiablog_it: ??#USA?? Una donna uccisa da colpi d'arma da fuoco esplosi da un poliziotto e altre 3 persone morte per 'emergenze e compli… - Nalu_2017 : RT @AzzurraBarbuto: Chi si inginocchierà oggi in Parlamento o in tv per la giovane che ieri è stata uccisa da un proiettile della polizia m… -