La didattica a distanza ha lasciato indietro molti studenti: in Emilia Romagna 140 mila tagliati fuori (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una ricerca realizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con gli altri Atenei della regione, prova a calcolare sulla base degli esiti di un questionario inviato agli insegnati di tutte le scuole di ordine e grado (dall'infanzia alle superiori) il numero degli studenti tagliati fuori, in tutto o in parte, dalla didattica a distanza: 140.000, una quota considerevole dei 624.179 alunni che ogni giorno varcano la soglia delle aule fisiche e virtuali delle scuole dell'Emilia-Romagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una ricerca realizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con gli altri Atenei della regione, prova a calcolare sulla base degli esiti di un questionario inviato agli insegnati di tutte le scuole di ordine e grado (dall'infanzia alle superiori) il numero degli, in tutto o in parte, dalla: 140.000, una quota considerevole dei 624.179 alunni che ogni giorno varcano la soglia delle aule fisiche e virtuali delle scuole dell'. L'articolo .

Avvenire_Nei : Pandemia educativa. Il prezzo della Didattica a distanza? Rischio di 34 mila abbandoni - raffaellapaita : Il 7 gennaio è di fatto arrivato e ancora non è chiaro quando e come si rientrerà a #scuola. Avevamo messo in guard… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - AnnaP1953 : RT @DiDimiero: Hanno ragione gli studenti a protestare e con essi i professori. La Dad (Didattica a distanza) uccide la scuola e penalizza… - citynowit : Il presidente Spirlì racconta del ricorso al Tar sull'ordinanza scuole e si schiera con fermezza con la didattica a… -